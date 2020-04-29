В «Газпроме» нашли плюсы от снижения цен на газ в Европе 

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Две аномально тёплые зимы оказали влияние на стоимость газа в Европе. Этот фактор способствует вытеснению американского СПГ на другие рынки. Такое мнение высказал начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников.

Снижение цен на газ имеет и положительную сторону. Оно поддерживает переход с угля на газ в генерации и стимулирует спрос в промышленности, а также способствует вытеснению американского СПГ на более маржинальные рынки, — отметил эксперт.

По его словам, средняя цена по портфелю «Газпрома» показала устойчивую динамику. Это позволило российской компании остаться крупнейшим поставщиком на европейском рынке.

В этом году «Газпром» планиурет постаивть в Европу 166,6 млрд куб. м газа при цене $133 за тыс. куб. м, передаёт ТАСС.

Россия к 2022 году получит технологии для добычи сланцевого газа. Об этом 4 октября заявил гендиректор Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Жерегеля на панельной дискуссии «Перспективы сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК для целей импортозамещения и технологического развития» в рамках Российской энергетической недели — 2019.

Он сообщил об успехах по созданию российского оборудования для гидроразрыва пласта на базе предприятия «Титан-Баррикады», которое одобрил Владимир Путин.