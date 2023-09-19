В ФТС назвали главный источник доходов бюджета после нефти Врио главы ФТС: экспорт продовольствия — главный доход после нефти и газа

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Экспорт продовольствия становится главным источником доходов федерального бюджета после нефти и газа, рассказал РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. Он пояснил, что преимущественно Россия сейчас поставляет на рынок зерно и масличные культуры, а основными ее покупателями являются Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан.

Экспорт продовольствия у нас становится главной статьей доходов в федеральный бюджет после нефти и газа. <...> В основном сейчас экспортируем зерновые. Это львиная доля. Также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник, — сказал Давыдов.

Он также отметил, что рост экспорта продукции АПК составляет порядка 70% в весовом выражении. В стоимостном — несколько меньше из-за «конъюнктуры цен».

Ранее западные СМИ сообщали, что второй подряд рекордный урожай пшеницы укрепляет позиции России как мирового экспортера № 1 и ее господство на глобальном рынке. Отмечалось, что поставки достигают рекордных отметок, поскольку российским трейдерам удалось преодолеть финансовые и логистические трудности, возникшие у них с началом российско-украинского конфликта.