В ФАС заявили, что не видят причин для роста цен на Интернет и ТВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит причин для роста тарифов на социально значимые услуги проводного Интернета и телевидения. Многие представители отрасли до этого заявили, что ожидают роста цен в следующем году на 10% и более. Однако ФАС в своём Telegram-канале опровергает эти сведения.

В ведомстве отметили, что рынок связи является социально значимым. ФАС постоянно проводит мониторинг повышения тарифов связи по всей стране. При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования.

В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста, — говорится в сообщении ФАС.

Согласно исследованию информационно-аналитического агентства TelecomDaily, большинство представителей российской телекоммуникационной отрасли ожидают роста тарифов их компаний в 2022 году. При этом около половины предполагают, что он превысит инфляцию. Исследование проводилось в октябре — ноябре этого года, в нём приняли участие около 65 компаний.

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