В ФАС назвали причины роста цен на топливо

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Повышение цен на топливо в текущем году обусловлено целым рядом факторов, одним из которых является ограничение нефтедобычи в соответствии с соглашением ОПЕК+. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ.

В числе других критериев подорожание топлива в ведомстве назвали сезонное повышение спроса как в России, так и за рубежом, рост цен на нефть в условиях неизменности котировки российской валюты, повышение экспортных цен, снижение предложения на биржевых торгах, а также морозы, передаёт РИА Новости.

Согласно данным Росстата, топливо на российских автозаправках с начала года подорожало на 3,2%. Это в 1,3 раза больше, чем за весь 2020 год. Кроме того, рост цен на топливо опережает текущий уровень инфляции, который составляет 2,1%.

Как писал NEWS.ru, управление ФАС по Московской области потребовало от владельцев АЗС объяснить рост цен на бензин и дизельное топливо. В ведомстве пояснили, что мониторинг цен на нефтепродукты ведётся еженедельно. В связи с нынешней ситуацией на топливном рынке региональным управлениям ФАС поручено усилить его.