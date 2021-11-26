В Европе сообщили о возможности установления рекорда по отбору газа из ГПХ

В Европе в ноябре текущего года может быть зафиксирован рекордный уровень отбора газа из подземных хранилищ за историю наблюдений c 2011 года, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Он может составить около 12 млрд куб. м против 8,85 млрд кубометров газа, выбранных в этот же период годом ранее, пишет «Интерфакс».

Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2016 года, тогда он составил 11,26 млрд куб. м. Годом ранее, в ноябре было отобрано 8,85 млрд кубометров газа. Ноябрьский отбор 2021 года же может составить почти 12 млрд куб. м.

На данный момент уровень запасов газа в ПХГ Европы опустился на 16% ниже среднего уровня за последние пять лет и составляет 69,94% по итогам газовых суток 27 ноября.

С каждым днём этот разрыв увеличивается. Ещё полтора месяца назад, к началу отбора газа из европейских ПХГ он составлял 13,7 процентных пункта.

Причиной сложившейся ситуации является значительное снижение температуры в Европе. Так, в этом ноябре она опустилась на 2 градуса Цельсия, чем годом ранее. По сведениям синоптиков, этот ноябрь стал самым холодным за последнюю пятилетку с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Правительство Германии призывает американский конгресс не вводить санкции против «Северного потока — 2». Это связано с энергетическим кризисом в Европе. Введение нового газопровода помогло бы уменьшить проблемы европейцев.

При этом власти Польши выступают против усиления зависимости Евросоюза от России в этой сфере. По мнению премьер-министра страны Моравецкого, Россия использует газ в качестве «политического козыря» и при помощи трубопровода оказывает давление как на Польшу, так и на Евросоюз в целом.

Лидер Сербии Александр Вучич также заявил, что США пытаются выдавить Россию с газового рынка Европы политическими методами.