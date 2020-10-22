В чём опасность конкуренции российского СПГ с трубопроводным газом

https://static.news.ru/photo/666918ca-1500-11eb-bb33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России нужно чётко определить стратегию развития для рынков природного газа и СПГ. Об этом NEWS.ru заявил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Говоря о том, может ли российский СПГ составить конкуренцию поставщикам из других стран, эксперт подчеркнул, что «СПГ — это прежде всего вопрос не к нашим конкурентам, а к нам».

Неправильно, когда российский СПГ конкурирует с российским же трубопроводным газом, снижая цену и обваливая рынок. А это уже происходит, что мы увидели в 2020 году, — сказал Симонов в беседе с NEWS.ru в рамках XIII Евразийского экономического форума, который проходит в Вероне 22–23 октября.

Эксперт напомнил, что изначально СПГ предназначался для поставок в страны азиатского региона, однако в 2020 году «азиатская премия» (разница цен в Азии и на европейском рынке) практически исчезла, и он оказался на европейском рынке.