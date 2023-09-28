В ЦБ рассказали, сколько ипотечников отдают на кредиты свыше 50% дохода ЦБ: почти три четверти ипотечников в России отдают на кредиты больше 50% дохода

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 70% новых ипотечников в России тратят на кредиты больше половины своего дохода, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизаветы Даниловой. По ее словам, в период с апреля по июнь 2023 года российские банки одобрили физическим лицам ипотеку на общую сумму 1,18 трлн рублей. Отмечается, что ипотеку выдают и россиянам, которые тратят на кредиты свыше 80% дохода.

В ипотеке у нас выдачи с ПДН 80+ (выдачи клиентам, отдающим по кредитам свыше 80% своего дохода. — NEWS.ru) превысили 40% во втором квартале, — рассказала Данилова.

Эксперты ЦБ отмечают, что качество выдаваемых ссуд в ипотечной сфере снижается. По мнению Даниловой, в ближайшее время ждать снижения доли выдач ипотеки уже закредитованным гражданам не стоит, так как в августе были зафиксированы рекордные темпы роста выдач. Предполагается, что это стало следствием более свободных стандартов кредитования.

Юрист Елизавета Михайлова ранее рассказала, как снизить кредитную нагрузку. По ее словам, этого можно добиться путем изменения условий займа. Так, банк может пересмотреть условия кредитования. В частности, уменьшить ставку, если клиент столкнулся со сложной жизненной ситуацией.