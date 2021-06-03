В ЦБ рассказали, что случится с бумажными деньгами

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Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что со временем цифровой рубль заменит наличные деньги. Об этом он заявил на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.

Он назвал виртуальную валюту третьей формой денег. По его мнению, в скором времени она будет использоваться наравне с первой и второй формами. Швецов считает, что бумажные деньги — это отходящая технология.

Вот покрытие Интернета развивается, гаджеты идут в народ, Россия одна из лидеров в этом направлении и поэтому есть технология, которая может позволить заменить наличные деньги цифровыми рублями, — подчеркнул зампред.

При этом Швецов добавил, что процесс перехода от традиционных денег к виртуальным не будет быстрым из-за серой экономики и ментальных преград. Его скорость напрямую связана с технологической готовностью системы.

Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября 2020 года. Он будет представлен в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке.

Ранее эксперты НИУ ВШЭ отнесли возможное введение цифрового рубля к главным решениям властей 2020 года. По их мнению, выплата зарплат, пособий и иных платежей социального характера таким образом позволит лучше контролировать целевое использование средств.