В ЦБ прокомментировали информацию о полном контроле за переводами физлиц

Банк России не планирует вводить новую отчётность для банков в целях контроля за операциями физических лиц, заявили в Центробанке, комментируя информацию о том, что Банк России собирается просить у финансовых организаций данные обо всех денежных переводах физических лиц, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы регулятора. Новые меры ЦБ связаны с первую очередь с выявлением мошеннических схем.

В пресс-службе заявили , что работа, проводимая Банком России и кредитными организациями, не предполагает тотального контроля за операциями физических лиц: речь идёт о выявлении случаев использования платёжных карт и кошельков, оформленных на подставных лиц, со стороны криптовалютных обменников, онлайн-казино и недобросовестных участников финансового рынка. При этом информация, идентифицирующая физлиц, запрашиваться не будет

То есть речь идёт о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчёты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций, — разъяснили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчётности о денежных переводах между физическими лицами. Из неё следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Представитель ЦБ пояснил, что основной целью введения новых форм отчётности является оптимизация предоставления данных банками и получение актуальной информации о платёжных услугах для дальнейшего анализа рынка по России.