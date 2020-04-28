В ЦБ ожидают роста просрочки и проблемных кредитов на фоне пандемии

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Британская нефтегазовая компания BP готова снизить добычу нефти во II квартале на своих проектах, которые реализовываются в странах, входящих в ОПЕК+. Об этом заявил исполнительный финансовый директор по upstream-проектам компании Мюррей Очинклосс.

Мы ведём переговоры сегодня в Анголе, в Азербайджане, в России и на Ближнем Востоке. Не назову цифры, но да, отвечая на ваш вопрос, скажу, что мы увидим сокращение добычи во...