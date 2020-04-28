В ЦБ ожидают роста просрочки и проблемных кредитов на фоне пандемии

Специалисты Банка России ожидают роста просроченной задолженности и проблемных кредитов на фоне ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совещания по вопросам банковской деятельности.
Сейчас наиболее уязвимые заёмщики, чьи доходы сильно упали, — это, конечно, граждане — по нашей оценке, это более половины заёмщиков банков — большая часть МСП, а также компании пострадавших отраслей, — сказала она.
Набиуллина сообщила, что большой объём займов реструктуризируют в рамках каникул, предусмотренных законом, в рамках предложений президента РФ Владимира Путина и в рамках собственных программ кредитных организаций,
Ранее NEWS.ru писал о том, что торгово-промышленная палата (ТПП) России провела опрос, согласно которому половина российских бизнесменов заявили о нежелании влезать в кредиты, даже беспроцентные, во время пандемии коронавирусной инфекции.
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