https://static.news.ru/photo/d18cbf44-e5f4-11e9-a6a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Нефтяную отрасль в ближайшее время не ждут какие-либо потрясения. Такое мнение в разговоре с корреспондентом News.ru в кулуарах «Российской энергетической недели» высказал помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов.

Потрясений не будет, — сказал он.

При этом позитивно на отрасли должно сказаться формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает Молодцов.



ЕАЭС увеличивает объём рынка, увеличивает потребление на душу населения. Почему мы должны этого бояться. Это позитивные изменения. Плюсы (от общего рынка. — News.ru): рост рынка, снижение себестоимости за счёт интеграции, соответственно рост конкурентоспособности нашей продукции. Не только России, всего ЕврАзЭс. Ждите позитива, — сообщил собеседник.

Также чиновник рассказал, считает ли он достаточной поддержку отрасли со стороны государства.

Нефтяная отрасль растёт, выплаты дивидендов и объёмы инвестиций государство удовлетворяют. В этом смысле отрасль чувствует себя устойчиво, — констатировал он.

Ранее Роснедра подсчитали, сколько в России рентабельных запасов нефти, писал News.ru. Инвентаризация показала, что рентабельными являются 67% извлекаемых запасов нефти в России. Это 11,5 млрд т.