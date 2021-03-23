Управляющие компании вдвое поднимут цены на свои услуги

https://static.news.ru/photo/96ccf1f0-8c31-11eb-993a-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Стоимость содержания жилья может подорожать на 50% из-за новых санитарных правил и норм. Это касается правил, согласно которым уборку подъездов следует производить каждый день и с применением моющих средств.

Об этом предупредили активисты из Общественной палаты и НП «ЖКХ Контроль». Соответствующее письмо направлено общественниками в адрес главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пишут «Известия».

Новые нормы могут привести к подорожанию услуг по содержанию многоквартирных домов на величину до 50%, — цитирует издание председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Светлану Разворотневу.

В обращении к главе Роспотребнадзора общественники просят отменить новые правила СанПиН и оставить их только на случай новой пандемии. Заявители считают, что нормы сильно завышены. С ними согласны и в ассоциации «ЖКХ и городская среда», где также считают, что новые нормы приведут к серьёзному подорожанию услуг управляющих компаний.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры обратил внимание на проблемы в области чрезмерного роста тарифов ЖКХ и заявил о низком уровне обслуживания в этой сфере.