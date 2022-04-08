Украина полностью прекратила торговлю с Россией

Украина запретила любые поставки товаров из России на свою территорию, сообщила украинский министр экономики Юлия Свириденко, которую цитирует Reuters. Она считает, что страны Запада должны последовать этому примеру.

Теперь никакая российская продукция не может ввозиться на территорию нашего государства, — сказала глава ведомства.

Она подчеркнула, что такой шаг снизит возможности России по финансированию специальной военной операции на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Москвой.