«Уходим из-под влияния Китая»: аналитик о создании газового хаба в Турции Эксперт Демидов назвал проект газового хаба в Турции уходом России из-под влияния Китая

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Создание газового хаба в Турции позволит России сохранить европейский рынок энергоресурсов, и, в том числе, избавит Москву от попадания под влияние монопольного покупателя — Китая, рассказал в беседе с NEWS.ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он добавил, что в текущих реалиях Евросоюз покупает газ по рыночной стоимости, поэтому «им никуда от этого не деться». По словам аналитика, этот проект будет окупаться долго, однако он принесет большое количество новых возможностей и откроет новые пути для дальнейшего сотрудничества.

Мы стремимся сохранить для себя европейский рынок энергоресурсов. Тем более, что газ в ЕС теперь покупают по рыночной стоимости и им на данный момент никуда от этого не деться. Газовый хаб в Турции решает и еще одну, отнюдь не маловажную проблему, а именно, избежание попадания под монопольного покупателя, а именно Китая, — считает собеседник.

Демидов также указал, что текущее падение цен на газ обусловлено отсутствием места для его хранения, однако как только оно освободиться, то появится потребность в пополнении газохранилищ, соответственно цены на энергоресурс снова начнут расти.

Если говорить о падении цен на газ в ЕС, то на данный момент, это происходит из-за того, что им элементарно в данный момент некуда закачивать газ. Как только место в хранилищах освободится и появится необходимость закупки газа, то цены моментально снова поползут вверх, — подытожил эксперт.

В октябре президент России Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по «Северным потокам».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позднее рассказал, что ему удалось договориться с Путиным о строительстве газового хаба на территории турецкого государства. В ходе собрания Партии справедливости и развития он отметил, что во время переговоров с главой РФ российская сторона разрешила переправлять газ в Европу через Турцию.