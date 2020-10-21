Учёные предупредили о возможной гибели урожая в ряде субъектов РФ

https://static.news.ru/photo/c38f8a10-1420-11eb-8afa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Wagner/imago-images.de/Global Look Press

Переувлажнение почвы в результате обильных дождей и паводка может стать причиной гибели урожая на территории Амурской и Вологодской областей. Об этом предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По мнению учёных, потребуется минимум два года, чтобы восстановить затопленные водой участки. И это при условии проведения работ по рекультивации, сообщает РИА Новости.

Если своевременно не приступить к таким работам, то это может существенно отразиться на урожае в следующем году, — подчеркнул начальник института Сергей Диденко.

Он добавил, что с целью минимизации ущерба региональные начальники ГУ МЧС должны инициировать рассмотрение данного вопроса на заседаниях местных комиссий по чрезвычайным ситуациям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский АПК продолжает демонстрировать положительную динамику. Так, за восемь месяцев индекс сельхозпроизводства составил 104,2%, пищевой промышленности — 104,7%, производства напитков — 103,4%. По всем ключевым отраслям обеспечен устойчивый рост. В Минсельхозе рассчитывают на сохранение позитивной динамики, в том числе за счёт урожая текущего года.