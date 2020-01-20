https://static.news.ru/photo/051f0e6e-3930-11ea-b061-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В январе продажи дров выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом жители страны покупают дрова в среднем за 232 рубля за упаковку, что на 3,6% больше прошлогодних показателей. Об этом NEWS.ru сообщил оператор фискальных данных «Такском», который проанализировал более 17 миллиардов кассовых чеков.

Отмечается, что в течение года дрова сильнее всего востребованы в июле и августе.

Основные их продажи приходятся на Москву, Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловскую область, Санкт-Петербург, Алтай, Башкирию, Новосибирск, Калининград и Хабаровск.

Вместе с тем лидируют по продажам дрова из берёзы, дуба, сосны и кедра.

По данным Росстата за декабрь 2019 года, с которыми ознакомился NEWS.ru, самые дорогие дрова продают в Севастополе (3123,76 рубля за кубический метр), Еврейской автономной области (2539 рублей) и Ханты-Мансийском автономном округе (2535,45 рубля). Тогда как дешевле всего они в Брянской (458,26 рубля) и Тамбовской (471,77 рубля) областях.

В среднем по стране для покупки кубического метра дров нужно приготовить 1279,63 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что в России дрова за пять лет подорожали более чем на 50%.