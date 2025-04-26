Налогоплательщики в России получили важное напоминание У российских налогоплательщиков есть 5 дней на подачу декларации по НДФЛ

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Российским налогоплательщикам необходимо успеть подать декларацию по НДФЛ до 30 апреля, сообщает ФНС. Осталось всего пять дней для выполнения этой обязанности. Отчет о доходах должен быть представлен в налоговые органы не позднее указанного срока.

Согласно требованиям ФНС, декларация по форме 3-НДФЛ обязательна в нескольких случаях. В первую очередь это касается сделок с недвижимостью: если жилье продавалось до истечения трехлетнего срока владения (для налоговых резидентов) или пятилетнего срока (для нерезидентов).

Также декларированию подлежат дорогостоящие подарки от лиц, не являющихся близкими родственниками, — это может быть недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги или доли в уставном капитале. Отдельно отмечается необходимость задекларировать выигрыши и призы стоимостью свыше 4 тысяч рублей, полученные от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков объявил о введении льготной налоговой ставки для многодетных семей. Согласно новым правилам, семьи с двумя и более детьми, где оба родителя работают, а среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов, смогут платить НДФЛ по сниженной ставке 6%. Данная мера затронет примерно 4,2 миллиона российских семей. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2026 года.