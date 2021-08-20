У Минфина попросили ещё по три триллиона рублей в год на нацпроекты

Министерства и ведомства подали заявки на дополнительное финансирование из федерального бюджета в 2022–2024 годах более чем на три триллиона рублей ежегодно. Об этом сообщается на сайте Минфина по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

По информации Минфина, проект бюджета на 2022–2024 годы учитывает финансирование всех соцобязательств и мероприятий в рамках нацпроектов. Глава Минфина Антон Силуанов напомнил о необходимости учёта всех финансовых потребностей в пределах бюджетных правил, возврат к которым предусмотрен в 2022 году.

Ранее Минфин отчитался о расходах федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2021 года: по предварительным данным, они исполнены на 1,2 триллиона рублей, или 50,4% от годового плана. Лидерами по расходованию средств за семь месяцев стали нацпроекты «Здравоохранение» (72,1%), «Демография» (66%), «Производительность труда» (57,9%) и «Наука и университеты» (51,5%). Исполнение расходов по остальным нацпроектам составляет менее 50% от годового плана.

Ежегодно российская экономика недополучает до 1 трлн рублей, которые чиновники просто не успевают освоить: по мнению экспертов, деньги, заложенные в бюджете, необходимо использовать эффективнее. Именно неспособность кабинета министров потратить заложенные в бюджете средства на нужды населения стала одной из причин отставки правительства Дмитрия Медведева в начале 2020 года.