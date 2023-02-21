У Индии начались проблемы с покупкой российской нефти Bloomberg: индийский нефтепереработчик столкнулся с проблемой при оплате сырья из России

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Цистерны с нефтью

Индийский государственный нефтепереработчик Hindustan Petroleum столкнулся с проблемами при проведении платежей за закупки российской сырой нефти. Об этом агентству Bloomberg рассказал один из топ-менеджеров компании. Причиной стал ценовой потолок, установленный странами G7 и Евросоюза. По имеющейся информации, в компании не раскрывают стоимость закупки сырья, а без этих данных западные банки отказываются проводить операции, опасаясь нарушения установленных правил.

Как уточнил собеседник агентства, Hindustan Petroleum не раскрывает закупочную стоимость сырья из России и потому компании сложно найти банк на Западе, который согласился бы провести необходимый платеж. Ранее компания платила за нефть в долларах США, дирхамах ОАЭ и российских рублях и никогда не совершала транзакции в индийских рупиях.

По мнению представителя компании, возникшие сложности не смогут оказать серьезного влияния на потоки топлива между двумя странами, поскольку в настоящее время Россия и Индия уже рассматривают возможные обходные пути

Согласно прогнозам экспертов, в текущем финансовом году, который закончится 31 марта, Hindustan Petroleum переработает порядка 15 млн иностранного сырого топлива, в том числе 2 млн тонн, приобретенных на спотовом рынке у РФ. Предполагается, что в будущем году доля спотового импорта компании увеличится за счет роста закупок у России. Также, по данным Bloomberg, Индия ведет переговоры с Россией о поставках нефти по контрактам.

Ранее стало известно, что Швейцария присоединилась к странам, которые придерживаются потолка цен на российскую нефть. Свое решение швейцарский кабмин объяснил «посягательством России на суверенитет и территориальную целостность Украины».

При этом энергоэксперт Станислав Митрахович заявил, что российские энергоресурсы продолжают поступать в Европу даже после введения санкций и ограничений, а в будущем объем таких поставок может вырасти. Он напомнил, что российский СПГ и трубопроводный газ все еще не попали под санкции, но это может измениться. Также он отметил санкционные поблажки для некоторых стран, благодаря чему они продолжат свое сотрудничество с Россией.