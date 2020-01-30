Лесозаготовители в центральных регионах России терпят убытки из-за тёплой зимы. Древесину трудно вывезти из мест, где проходят вырубки, а низкие цены на сырьё сделали бизнес в этом году нерентабельным, рассказали они NEWS.ru.

Бизнесу мешает нехватка дорог

Главная проблема лесопромышленного комплекса (ЛПК) в текущем году — тёплая зима в центральных регионах России, из-за чего заготовка сырья стала убыточной. Небольшие и средние по размерам компании с годовым оборотом 10–40 млн рублей осенью отремонтировали технику для зимних вырубок и взяли в аренду много делянок с хвойными породами деревьев, но на болотистых участках. Из этих мест лес вывезти возможно лишь крупногабаритным транспортом по накатанной дороге в холодное время года. Однако морозы так толком и не наступили.

Выпало столько осадков, что всё плавает. Машины тонут. Увеличивается риск поломки, просто физически вывезти лес нельзя. Где-то есть возможность работать на сухом месте, но при этом результаты труда можно похоронить, если земля не замёрзнет. По-хорошему, нужны субсидии на покрытие убытков заготовителям, — поделился с NEWS.ru бизнесмен одной из компаний ЛПК в Тверской области.

В труднодоступных участках лес рубят не крупные фирмы со спецтехникой, а обычные бригады рабочих. После вырубки они волочат древесину по земле. В этом случае её последующая переработка становится затруднительной как на больших заводах, так и на пилорамах.

Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Тимур Иртуганов отметил, что уже много лет существует госпрограмма поддержки для предприятий ЛПК — субсидии на создание межсезонных запасов. Это кредиты компаниям, чтобы они успевали закупать сырьё в «межсезонье».

Нужно отметить, что такая зима лишь в центральной части страны, в малолесных районах. На северо-западе стоит всё-таки устойчивая минусовая температура. Поэтому это точно не вопрос федерального правительства. А в регионах, безусловно, таких производителей нужно поддерживать с учётом тёплых зим, по аналогии с агропромышленным комплексом. Когда из-за погодных условий складывается неблагоприятная ситуация, наших аграриев поддерживают. Думаю, аналогичную меру нужно распространить и на ЛПК. Тимур Иртуганов гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России

Субсидии лесозаготовителям возможны, но решение будет зависеть от ситуации с сырьём в каждом конкретном регионе, а также от запроса компаний. В любом случае объёмы поддержки отрасли окажутся существенно ниже, чем в АПК, считает партнёр фирмы «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Однако создание инфраструктуры позволит предприятиям осваивать новые участки леса.

В стратегии развития ЛПК до 2030 года предлагается ряд мер для увеличения объёмов строительства лесных дорог. Пока большая часть механизмов, направленных на эти цели, не работает. После принятия дополнительных мер государственной поддержки (софинансирование, возмещение или субсидирование затрат. — NEWS.ru) ожидается, что для компаний отрасли будет более экономически целесообразно вкладываться в строительство данных дорог. Инна Гольфанд партнёр практики АПК компании «НЭО Центр» партнёр практики АПК компании «НЭО Центр»

Дополнительной проблемой сектора ЛПК стало сильное падение цен. В частности, ранее один из разработчиков стратегии, партнёр Strategy Partners Group Андрей Заутер заявлял об уменьшении стоимости пиломатериалов в КНР на 30% и целлюлозы — на 20%.

Спрос на данные продукты формируется за счёт потребления Китая и азиатских стран-импортёров. Россия лидирует по затратам на производство целлюлозы, в том числе при экспорте в КНР. После повышения цен в 2018 году (что дало РФ возможность заместить менее маржинальных игроков и нарастить свою долю в китайском импорте) сейчас в Поднебесной наблюдается замедление экономики, падение темпов роста строительства и затоваривание складов. Кроме того, стоит отметить введение США пошлин на ввоз в страну китайской мебели, что привело к спаду производства в этом секторе за первые три квартала 2019 года на 13,2% в сравнении с 2018-м. Эти факторы и приводят к падению цен, объясняет Гольфанд.

Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Леса в России осталось на несколько лет

По словам представителей бизнеса, в Центральной России заниматься лесозаготовками экономически не выгодно: хороший, то есть «хвойный» лес уничтожен в ходе бесконтрольных вырубок в 1990-е годы. Так, сегодня участок леса с 30–40% хвойных деревьев считается удачей. Но даже с него особой прибыли извлечь не получится.

Бизнес в данной сфере несёт высокие затраты. Помимо долгосрочной аренды участка заготовители оплачивают транспортировку древесины из мест вырубки до площадки, где её забирают на авто. Расходы на подобную услугу зависят от расстояния, в среднем за перевозку в данных регионах придётся отдать 50 рублей за километр. Следующий этап — завод, пилорама или железнодорожные терминалы. Стоимость заготовки кубометра кругляка составляет в среднем 600–650 рублей. Однако цена на заготовку некоторых пород древесины, особенно лиственных — осины, берёзы — ниже себестоимости, указывает собеседник.

У меня нет сбыта на осину. 1500 кг лежит почти год. Два больших завода в Торжке сегодня простаивают. У них нет сырья, они не платят поставщикам и всем, кто оказывал им услуги. Платёжеспособность других заводов и пилорам тоже вызывает сомнения. Многие работают в минус, — поделился с NEWS.ru руководитель одной из компаний, работающих на территории Центральной России.

К расходам на «погоду» и подешевевшему сырью стоит добавить и штрафные санкции, а также «перегибы» в центральных регионах страны со стороны контролирующих органов в сфере ЛПК.

Штрафы за нарушение оформления документов могут доходить до 0,5 млн рублей. Это идиотизм. Если люди захотят провезти нелегально, они провезут. Сделать «липовые» бумаги не трудно. Обычно штрафуют как раз честных предпринимателей из-за формальных ошибок. Плюс ужесточились мониторинги от лесничества. Где они были пять лет назад, когда вырубали леса первой категории? Всё разворовано давно, — отметил предприниматель.

По словам собеседника, сегодня в сфере ЛПК много компаний, которые кооперируются с контролирующими органами.