https://static.news.ru/photo/320253dc-12f2-11ea-a14d-fa163e074e61_660.jpgФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Новый этап трёхсторонних переговоров по газу при участии России, Украины и Евросоюза на уровне министров состоится 19 декабря. Местом проведения консультаций может стать Брюссель, рассказал замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
С нетерпением ждём следующего раунда трёхсторонних консультаций на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря, — заявил дипломат на своей странице в социальной сети Twitter.
Предыдущая встреча разочаровала представителей Еврокомиссии. Она состоялась в октябре текущего года. Тогда Шефчович отметил, что представители РФ были не готовы идти на уступки. Возможной причиной этому могло послужить то, что российская делегация вовремя не получила все необходимые для подготовки к консультациям документы.
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Украина готова начать поставки российского газа напрямую с 2020 года, писал NEWS.ru.