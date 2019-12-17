https://static.news.ru/photo/320253dc-12f2-11ea-a14d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Новый этап трёхсторонних переговоров по газу при участии России, Украины и Евросоюза на уровне министров состоится 19 декабря. Местом проведения консультаций может стать Брюссель, рассказал замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

С нетерпением ждём следующего раунда трёхсторонних консультаций на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря, — заявил дипломат на своей странице в социальной сети Twitter.

Looking forward to the next round of #TrilateralGasTalks at political level this Thursday 19 December. The time is high to send a positive message to markets and consumers. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/uTkV0M4zIE — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) December 17, 2019

Предыдущая встреча разочаровала представителей Еврокомиссии. Она состоялась в октябре текущего года. Тогда Шефчович отметил, что представители РФ были не готовы идти на уступки. Возможной причиной этому могло послужить то, что российская делегация вовремя не получила все необходимые для подготовки к консультациям документы.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Украина готова начать поставки российского газа напрямую с 2020 года, писал NEWS.ru.