Трубоукладчик для «Северного потока — 2» вышел из немецкого порта

https://static.news.ru/photo/c4c915a2-a0d7-11ea-915b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» «Академик Черский» через три недели стоянки вышел из немецкого порта Мукран. Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания судов Myshiptracking и Marine Traffic.

Корабль начал приёмку сваренных труб для дальнейшей укладки по дну моря. К нему на помощь также пришло судно «Фортуна».

По мнению экспертов, если корабли в ближайшее время приступят к работе, то газопровод может быть закончен уже осенью, сообщает « ПолитЭксперт ».

«Академик Черский» прибыл в порт Мукран 9 мая. Согласно данным компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG, трубы для строительства газопровода уже находятся в терминале. Российский трубоукладчик вышел из Находки 10 февраля, обогнул Африку и прибыл в порт Калининграда 2 мая. Во время своего рейса он многократно менял пункт назначения.

Строительство газопровода силами европейских подрядчиков прекратилось из-за санкций США. В конце декабря 2019 года швейцарская компания Allseas США остановила работы и увела свои трубоукладчики. Позднее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что использование «Академика Черского» — это один из вариантов достройки трубопровода, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что угрозы со стороны США ввести дополнительные санкции не повлияли на позицию Германии относительно «Северного потока — 2».