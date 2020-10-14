Трепетная забота: глава государства поддержал продление льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до 1 июля 2021 года. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства. Однако о конкретных условиях будет объявлено после 1 ноября текущего года, когда истечёт изначально установленный срок действия программы.

Программу решили продлить из-за сложной экономической ситуации в стране.

Ситуация у нас складывается непросто. Экономика восстанавливается, но людям ещё тяжеловато, как и отдельным отраслям экономики, включая стройку. Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года, — сказал глава государства.

В ходе совещания премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что запущенная в апреле программа льготной ипотеки стала «одной из самых успешных антикризисных мер».

По его словам, на сегодняшний день выдано уже более 220 тысяч кредитов на общую сумму 630 млрд рублей, при этом на программу приходится более 90% всех кредитов на новостройки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее Минфин уже представил проект постановления правительства о продлении льготной ипотеки до 31 декабря 2021 года. Сообщается, что объём её выдачи до конца следующего года должен составить 2,8 трлн рублей.

Данную программу жилищного кредитования анонсировали в апреле 2020-го. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она равняется 12 млн рублей, в других регионах страны — 6 млн рублей.

Через это решение президента мы можем увидеть, что Путин заботится. Вопрос только, о ком. Это в первую очередь проявление трепетной заботы о лоббистах строительной отрасли и о строительной отрасли в целом. Надо понимать, что объёмы платёжеспособного спроса не догоняют насыщенное предложение по новопостроенному жилью. Нарастание объёмов предложения жилья — дело хорошее, так как это расширяет выбор. И ещё вопрос, поможет ли это, ведь, по данным Росстата, возможности домохозяйств ощутимо сокращаются. Олег Самойлов вице-президент Российской гильдии риелторов вице-президент Российской гильдии риелторов

Кроме того, важно осознавать и то, что население уже как следует подъело даже те запасы, которое делало в тучные годы, отметил Самойлов.

И даже при ипотечной ставке в 0% в России становится всё меньше желающих обременяться ипотекой. Доходы не позволяют. А продавать в конце концов построенное жильё как-то надо, — добавил он.

Стоит напомнить, что Минстрой и ДОМ.РФ накануне разработали руководство по повышению Индекса качества городской среды. Национальным проектом «Жильё и городская среда» предусмотрено улучшение качества городской среды к 2030 году в полтора раза. Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жильё», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объём финансирования мероприятий нацпроекта из всех источников, в том числе внебюджетных, превышает 1 трлн рублей.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению Владимира Путина. Она заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября. Оператором программы выступает ДОМ.РФ.

Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. В июне кредитный лимит по программе льготной ипотеки был увеличен с 8 до 12 млн рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 до 6 млн рублей в других регионах. В августе правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 15%.

Кроме того, как стало известно летом, Минстрой намерен настаивать на увеличении лимитов на программу сельской ипотеки при формировании федерального бюджета на последующие годы. Об этом сообщал глава ведомства Владимир Якушев.

Сельская ипотека заработала в России с 2020-го, основная её цель — улучшение жилищных условий граждан, которые проживают на сельских территориях. В текущем году на финансирование программы в федеральном бюджете заложили миллиард рублей.

Также сейчас действует программа «Дальневосточная ипотека», которая позволяет заёмщикам оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на весь срок кредитования при приобретении или строительстве жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа.