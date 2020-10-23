Транзит российской нефти через Белоруссию временно остановили

https://static.news.ru/photo/06d3efde-153c-11eb-aaa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Транзит нефти из России в Польшу через Белоруссию приостановили из-за технических проблем, сообщил пресс-секретарь государственного концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

По словам представителя концерна, проблемы возникли у польской стороны. Варшава в лице представительства ПАО «Транснефть» в стране запросила приостановку транзита сырья по магистральному нефтепроводу «Мозырь — Брест».

Белорусский оператор нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» делает всё возможное, чтобы обеспечить транспортировку запланированных объёмов нефти из РФ, заверил Тищенко. Пока энергоресурс накапливается в резервуарах диспетчерской станции «Мозырь».

По последним данным, Польша уже разобралась с неполадками и транзит нефти может в ближайшее время возобновиться, передаёт РИА Новости.

Ранее компании «Транснефть», «Роснефть» и Total завершили урегулирование вопросов по «грязной» нефти, поставленной по трубопроводу «Дружба» на немецкий НПЗ, писал NEWS.ru.