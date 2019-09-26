https://static.news.ru/photo/8d5012c4-e043-11e9-89a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Транзит топлива по нефтепроводу «Дружба» через территорию Белоруссии в 2019 году ожидается в объёме около 54 млн тонн.

Месячные объёмы транспортировки полностью восстановлены. Сентябрь — это более 5 млн тонн по всем транзитным направлениям, октябрь прогнозируется тоже в среднегодовом объёме, — цитирует ТАСС главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.

Он уточнил, что прошлогодние объёмы восстановить не получится — в 2019-м ожидается транзит 54 млн тонн нефти, недобор составит около 6 млн тонн.

Ранее News.ru писал, что загрязнённое сырьё попало в трубопровод «Дружба», по которому идёт экспорт нефти из России в Европу через Белоруссию, в апреле 2019 года. Ряд стран были вынуждены остановить прокачку нефти. К 1 июля поставки удалось возобновить в полном объёме.

Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.