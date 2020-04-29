Трамп разрешил мясокомбинатам работать во время пандемии

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Президент США Дональд Трамп включил заводы по производству и переработке мяса в список оборонных предприятий, тем самым разрешив им не останавливать работу во время пандемии коронавирусной инфекции.

Важно, чтобы производители говядины, свинины и птицы в цепи снабжения продовольствием продолжали работать и выполнять заказы для обеспечения бесперебойного снабжения американцев белком, — привели сообщение из указа президента США в РИА Новости.

До этого крупные предприятия высказали опасения, что Соединённым Штатам угрожает дефицит мясной продукции. Кроме того, из-за нехватки мяса рекордно выросла цена на эту продукцию.

Как писал NEWS.ru ранее, подписанный указ о приравнивании мясокомбинатов к оборонной промышленности позволит мясокомбинатам США работать в нормальном режиме без ограничительных мер.