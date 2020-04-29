Трамп прогнозирует «пару плохих лет» нефтегазовым компаниям США

https://static.news.ru/photo/2b133ff6-61a7-11ea-ae0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтегазовые компании Соединённых Штатов ожидает «пара неудачных лет». Американский лидер отметил, что в ближайшем будущем представит план по поддержке американских энергетических компаний.

Будет пара плохих лет (для нефтегазовых компаний. — NEWS.ru), — привели слова Дональда Трампа в «Интерфакс».

Однако он подчеркнул, что даже несмотря на господдержку, компании всё равно столкнутся с трудностями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп пообещал американцам экономический подъём в третьем квартале 2020 года, который сохранится и в четвёртом квартале, а затем, по его словам, у Соединённых Штатов будет «потрясающий» 2021 год.