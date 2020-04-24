Трамп: РФ и Саудовская Аравия могут продолжить сокращать добычу нефти

https://static.news.ru/photo/16abe234-8650-11ea-ae7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Саудовская Аравия и Российская Федерация могут в дальнейшем продолжить сокращать добычу нефти. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Заявление американского лидера приводит Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что Минэнерго России изучило несколько вариантов изменения законодательства для поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Однако обстановка в секторе не такая сложная, как в электроэнергетике, рассказал глава министерства Александр Новак. Он добавил, что снижение глобального спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса составляет от 20 до 30 млн баррелей в сутки.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.