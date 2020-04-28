Трамп пообещал американцам подъём экономики и «потрясающий» 2021 год

https://static.news.ru/photo/a12a20c6-88ec-11ea-a241-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп сообщил хороший экономический прогноз жителям Соединённых Штатов.

Американский лидер пообещал американцам экономический подъём в третьем квартале 2020 года, который сохранится и в четвёртом квартале, а затем, по его словам, у Соединённых Штатов будет «потрясающий» 2021 год.

Думаю, у нас будет феноменальный третий квартал. <...> Мне кажется, вы увидите большой подъём в третьем, вы увидите невероятный четвёртый квартал, и у вас будет потрясающий следующий год. Я думаю, будет восстановление <...> Мы создали величайшую экономику, — привели слова Дональда Трампа в ТАСС.

Он отметил, что во втором квартале будет недостаток роста ВВП. Однако во втором полугодии США ждёт ощутимый рост ВВП, сообщил Дональд Трамп.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп сообщил, что в курсе того, что происходит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но пока не готов «говорить на эту тему».