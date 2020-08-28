Трамп объяснил необходимость покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за демократов, которые противятся строительству трубопроводов, стране приходится закупать нефть в России.
На встрече со сторонниками в Нью-Гэмпшире, Трамп отметил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие в стране цены на электроэнергию,
А знаете, почему? Потому что губернатор [Эндрю] Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда прийти, — объяснил хозяин Белого дома.
В 2019 году США импортировали из России нефти и нефтепродуктов на $13,8 млрд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп публично отчитал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна за сорванный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Свидетелями этой сцены была тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, находившаяся с визитом в Вашингтоне, и её помощники. Трамп в тот момент буквально «взорвался».
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