Торги на Гонконгской бирже стартовали с оптимистичного повышения котировок

https://static.news.ru/photo/8711b650-8837-11ea-9c7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новая торговая неделя на Гонконгской бирже началась с повышения котировок. Причиной стала готовность ряда стран ослабить карантин, введённый из-за коронавируса.

Индекс Hang Seng при открытии поднялся на 199 пунктов (0,84%) до 24 030 и продолжил рост. Положительная динамика передалась всем «голубым фишкам», которые входят в структуру индекса, за исключением крупнейшего в мире производителя свинины WH Group, свидетельствуют данные площадки.

Самые лучшие показатели демонстрируют активы, связанные с сырьевым сектором, финансами, страхованием, телекоммуникациями.

Акции китайского гиганта сотовой связи China Unicom подорожали до 5,09 гонконгских долларов за бумагу. Такой оптимизм связан с улучшением эпидемиологической обстановки Гонконге, где число случаев заражения свелось к нулю.

Аналитики прогнозируют рост рынка на этой неделе, так как правительство собирается снять некоторые ограничения и Гонконг вновь будет возвращаться к нормальной жизни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мировой рынок алюминия продемонстрировал обвал на 6,4% на фоне пандемии коронавируса. Согласно отчёту компании РУСАЛ, в первом квартале текущего года спрос на металл сократился до 14,43 млн тонн.