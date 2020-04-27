Торги на Гонконгской бирже стартовали с оптимистичного повышения котировок

Новая торговая неделя на Гонконгской бирже началась с повышения котировок. Причиной стала готовность ряда стран ослабить карантин, введённый из-за коронавируса.
Индекс Hang Seng при открытии поднялся на 199 пунктов (0,84%) до 24 030 и продолжил рост. Положительная динамика передалась всем «голубым фишкам», которые входят в структуру индекса, за исключением крупнейшего в мире производителя свинины WH Group,
Самые лучшие показатели демонстрируют активы, связанные с сырьевым сектором, финансами, страхованием, телекоммуникациями.
Акции китайского гиганта сотовой связи China Unicom подорожали до 5,09 гонконгских долларов за бумагу. Такой оптимизм связан с улучшением эпидемиологической обстановки Гонконге, где число случаев заражения свелось к нулю.
Аналитики прогнозируют рост рынка на этой неделе, так как правительство собирается снять некоторые ограничения и Гонконг вновь будет возвращаться к нормальной жизни.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мировой рынок алюминия продемонстрировал обвал на 6,4% на фоне пандемии коронавируса. Согласно отчёту компании РУСАЛ, в первом квартале текущего года спрос на металл сократился до 14,43 млн тонн.
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