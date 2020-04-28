Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий в 2020 году

Финансовый директор компании «Яндекс» Грег Абовский сообщил о сокращении зарплат у высшего руководства. Также топ-менеджеры отказались от премий в 2020 году. Причиной стала пандемия коронавируса.
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, — заявил Абовский.
По словам управленца, компания вынуждено сократила и расходы на маркетинг. Также были снижены темпы по найму новых сотрудников.
Ранее NEWS.ru информировал, что российского президента Владимира Путина коробит ситуация, когда руководство государственных компаний получает слишком большие зарплаты.
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