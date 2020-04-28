Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий в 2020 году

https://static.news.ru/photo/50e817fe-8990-11ea-9bb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовый директор компании «Яндекс» Грег Абовский сообщил о сокращении зарплат у высшего руководства. Также топ-менеджеры отказались от премий в 2020 году. Причиной стала пандемия коронавируса.

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, — заявил Абовский.

По словам управленца, компания вынуждено сократила и расходы на маркетинг. Также были снижены темпы по найму новых сотрудников.

Ранее NEWS.ru информировал, что российского президента Владимира Путина коробит ситуация, когда руководство государственных компаний получает слишком большие зарплаты.