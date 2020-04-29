Только 8% компаний РФ готовы брать кредиты на выплату зарплат сотрудникам

Сервис по поиску работы HeadHunter провёл исследование и выяснил, что только 17% российских компаний, имеющих право на получение беспроцентного кредита на выплату зарплат, готовы воспользоваться этим предложением. В целом, только 8% от общего числа принявших участие в исследовании компаний готовы оформлять займы на заработную плату для работников.
Так, 47% опрошенных однозначно отказались от данного вида помощи бизнесу, ещё 36% затруднились ответить. Некоторые бизнесмены предполагают, что кредиты будут беспроцентными только временно (35%), ещё 35% сообщили, что предложенных сумм не хватит на оплату труда работников, а 18% опрошенных не уверены, что их бизнес переживёт кризис, связанный с ограничениями во время пандемии коронавируса,
Отмечается, что большая часть опрошенных не имеет права на получение льготного кредита.
Как сообщал NEWS.ru ранее, доля финансовых директоров, ожидающих падения доходов, достигла 37% — рекордный с кризисного 2015 года показатель. Предприниматели опасаются ослабления рубля и снижения спроса.
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