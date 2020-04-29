Только 8% компаний РФ готовы брать кредиты на выплату зарплат сотрудникам

https://static.news.ru/photo/0d3f30e8-89b6-11ea-b296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сервис по поиску работы HeadHunter провёл исследование и выяснил, что только 17% российских компаний, имеющих право на получение беспроцентного кредита на выплату зарплат, готовы воспользоваться этим предложением. В целом, только 8% от общего числа принявших участие в исследовании компаний готовы оформлять займы на заработную плату для работников.

Так, 47% опрошенных однозначно отказались от данного вида помощи бизнесу, ещё 36% затруднились ответить. Некоторые бизнесмены предполагают, что кредиты будут беспроцентными только временно (35%), ещё 35% сообщили, что предложенных сумм не хватит на оплату труда работников, а 18% опрошенных не уверены, что их бизнес переживёт кризис, связанный с ограничениями во время пандемии коронавируса, пишут «Известия».

Отмечается, что большая часть опрошенных не имеет права на получение льготного кредита.

Как сообщал NEWS.ru ранее, доля финансовых директоров, ожидающих падения доходов, достигла 37% — рекордный с кризисного 2015 года показатель. Предприниматели опасаются ослабления рубля и снижения спроса.