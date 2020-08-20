Титов попросит правительство повторить соцвыплаты россиянам в конце лета

Межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству на заседании 19 августа рассмотрела два новых проекта для совместной реализации с Пекином. Их общая сумма составляет $10 млрд.

Об этом сообщили в Минэкономразвития. По данным министерства, заседание возглавлял директор департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности ведомства Павел Снисоренко. В нём также приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной...