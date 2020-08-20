Титов попросит правительство повторить соцвыплаты россиянам в конце лета

С просьбой повторно выдать гражданам России социальную помощь на детей в конце августа или начале сентября собирается обратиться к кабмину бизнес-омбудсмен Борис Титов.
По мнению уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, эта форма государственной поддержки населения стимулирует спрос на рынке, тем самым помогая экономике восстановиться после пандемии коронавируса.
Сейчас очень важен спрос, нужны платёжеспособные покупатели. И даже когда помогали семьям с детьми (выплатами по 10 тыс. рублей в июле), точнее еще только объявили о помощи, но все ТРЦ и магазины уже были открыты — спрос на внутреннем рынке скакнул и держался в течение нескольких дней после этого. А сейчас спрос снижается. Чтобы поддержать экономику, дать ей толчок и стимул к развитию нужно еще раз поддержать потребителя, — приводит его слова ТАСС.
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