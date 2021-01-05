Россия проиграла в ОПЕК+: наша страна начнёт зарабатывать на нефти гроши

Заседание стран ОПЕК+, проходившее в течение двух дней постановило: уже в феврале Россия и Казахстан смогут нарастить добычу чёрного золота в общей сложности на 75 тысяч баррелей в сутки, а Саудовская Аравия свою добычу сократит. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на черновик соглашения. Таким образом, Россия увеличит добычу вдвое меньше, чем планировала. Эксперты находят такую ситуацию своеобразным поражением российской экономической дипломатии.

Итак, после очередного заседания стран ОПЕК+ участники определились: страны, которые выступали за увеличение добычи, включая Россию, ее нарастят, а те, кто поддержал сохранение добычи, «оставят» её в силе, а государства, включая Саудовскую Аравию, кто желал её снижения, снизят её. Квота по снижению нефтедобычи странами ОПЕК+ составит в феврале 7,125 млн б/с, в марте — 7,05 млн б/с.

Что же касается «нарушителей» сделки — стран, не выполнявших сокращение на необходимом уровне, — они обязаны представить план компенсаций добычи до 15 января. Надо заметить, что вопрос «нарушителей» на предыдущих встречах ОПЕК+ стоял очень остро.

Тем самым, в феврале с нефтяного рынка «исчезнет» свыше 1,425 млн б/с нефти. Вместе с тем, цены на нефть подскочили на 5%, а Россия увеличит добычу вдвое меньше, чем планировала. При этом лидеры стран ОПЕК+ заверяют мировую общественность, что речи о развале межправительственной организации не идёт.

Часть экспертов отмечает, что «новый» вице-премьер правительства РФ бывший министр энергетики Александр Новак смог продемонстрировать самые незаурядные дипломатические качества, а это значит, что новая квота России по добыче нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ на февраль составляет 9,184 млн б/с, в марте — 9,249 млн б/с.

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Необъятная уже в феврале-марте увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» поведал Новак.

Россия увеличит добычу в феврале на 65 тысяч баррелей и в марте ещё дополнительно на 65 тысяч баррелей [в сутки]. То есть это будет 130 тысяч баррелей [в сутки] плюсом к январю. Мы будем постепенно частично восстанавливать добычу. И это касается также Казахстана, — сказал «переговорщик» от российской стороны.

Одновременно с этим другие страны, вошедшие в сделку ОПЕК+, сохранят январский уровень добычи, а Саудовская Аравия, наоборот, дополнительно сократит производство нефти.

Ряд стран сохранит уровень объема добычи январский в феврале и марте, это будет константа. Саудовская Аравия приняла решение дополнительно сократить [добычу] в течение февраля и марта на 1 млн баррелей в сутки — это очень большая цифра и это связано с желанием Саудовской Аравии более быстрыми темпами обеспечить сокращение остатков на мировых нефтяных рынках, приведения к среднему пятилетнему значению, — подчеркнул Новак.

Итоговые уровни совокупного сокращения нефтедобычи странами-участницами сделки ОПЕК+ (7,125 и 7,05 млн б/с) не учитывают добровольное обязательство, взятое Эр-Риядом.

Россия решила воспользоваться стабилизацией на нефтяном рынке. Это важно для РФ, так как основная доля экспорта у нас это торговля нефтью. И если цены сохранятся на прежнем уровне, что для России это будет хорошо. В любом случае, это «получше», чем всё, что было на протяжении 2020 года. Ирина Ахмед Зейн Айдрус советник нефтегазовой корпорации «Ногахолдинг» королевства Бахрейн и глава программы «Мировая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН советник нефтегазовой корпорации «Ногахолдинг» королевства Бахрейн и глава программы «Мировая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН

В сложившейся ситуации, полагает аналитик, цена на нефть может пойти вверх, поскольку разница между сокращением добычи чёрного золота саудитами и нашей «новой» квотой огромна. Единственное, для России это может быть не очень хорошо, поскольку нет единой позиции по объёмам и ценам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, специалистка отметила, что сокращение добычи саудитами — эдакий реверанс в сторону производителей сланцевой нефти в США, а не поддержка России, Казахстана и других участников ОПЕК+. Также, отмечает Ирина Айдрус, сегодня удручает и отношение в арабском торговом мире к самой России как к поставщику энергоносителей на мировой рынок.

Вроде как договорились, а вроде бы и нет. Ситуация на самом деле странная. Объёмы сокращений Саудовской Аравии могут говорить о некой интриге: что стоит за решением наследного принца СА? По сути это главная интрига. Вероятно, сокращение СА — в пользу «сланцевиков» в США. Некий реверанс в сторону США со стороны наследного принца, — сказала Ирина Айдрус.

В свете этого весьма показательна недавняя встреча «сепаратной» группировки стран-нефтедобытчиков в составе представителей арабских государств и родственника Трампа Джареда Кушнера. А ведь это — самая большая интрига, происходящая на фоне последнего успеха РФ на площадке ОПЕК+. К слову, эксперты сомневаются, что это такая уж и победа Новака как дипломата — ведь результаты — кот наплакал.

Принятое решение ОПЕК+ не является событием, которого никто не ожидал. Напротив, в условиях увеличения котировок нефти и постоянно возрастающего спроса — увеличение добычи — является вполне логичным. Несмотря на оптимизм в сообществе добытчиков, в целом увеличение на 75.000 баррелей в сутки — не такое и большое, чтобы существенно поменять ход текущих событий. Для России данное увеличение составляет всего 0,8% от суточной добычи. В любом случае, выгода, пусть и незначительная, но вполне очевидная. Поступление новых доходов в бюджет — конечно, это существенный плюс данного решения. Артём Звёздин финансовый эксперт финансовый эксперт

Очевидно, отметил Звездин, что ОПЕК + увеличивает добычу постепенно, стараясь угодить всем участникам организации. Увеличение добычи сразу — способно нарушить хрупкий баланс и вызвать падение нефтяных котировок.

Низкие цены на нефть, разумеется — никому не интересны. Кроме того, инаугурация Байдена в конце января может внести свою лепту. Ведь Байден может снять частично санкционное давление на Иран, а это, увы, способно повлиять на соглашения внутри ОПЕК+. По этой причине, чем выше будет стоимость нефти — тем лучше, — убеждён аналитик.