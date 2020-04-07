Правительство РФ ограничит импорт дешёвого топлива, чтобы защитить внутренний рынок. С таким предложением выступило Минэнерго и вице-премьер Юрий Борисов. Ограничение на ввоз бензина планируется до сентября 2020 года. В течение этого периода, по прогнозам Минэнерго, цены на нефть будут держаться на низком уровне. Источник NEWS.ru в аппарате кабмина эту информацию подтвердил, однако комментировать не стал.

В ближайшее время будет устное распоряжение, которое позднее закрепят документами. Данная мера вступит в силу в апреле: сначала о новых правилах известят компании, а затем закрепят на законодательном уровне, уточнил изданию РБК источник в правительственных структурах.

После появления информации о низких ценах на топливо на Западе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков парировал вопросы прессы в адрес главы государства, заявив, что президент, конечно же, «не согласен с тем, чтобы не было понижения цен на бензин» на российских АЗС.

К сведению, сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за резко упавших цен на нефть. При этом российские нефтекомпании не могут снизить цену внутри страны, так как выплачивают в бюджет отчисления по «демпфирующему механизму».

Сергей Булкин/NEWS.ru

По некоторым данным, бензин в РФ стоит дороже ввозного на 6–8 тысяч рублей за тонну.

Государство защищает население от роста цен на топливо, стабильно обеспечивая темп прироста не выше инфляции. В этой логике население должно принять то, что иногда, при таком резком падении цен на нефть, как сейчас, оно будет покупать топливо дороже, чем за границей. Филипп Мурадян младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА»

Редкая ситуация

Нынешняя ситуация — редкая и балансирует на грани уникальности. Причина такого явления — резкое падение стоимости нефтяного сырья для НПЗ.

Вспомните, много ли на вашей памяти было таких периодов за последние 15 лет, когда нефть падала в цене более чем в два раза? В 2009 году — до 36 долларов за баррель, в 2016 году — до 27 долларов за баррель. И долго ли длились эти периоды низкой нефти? От силы — 4–6 месяцев. Алексей Калачёв эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

То есть в любом случае это слишком нестандартная и краткосрочная ситуация, полагает эксперт.

По мнению Калачёва, действия правительства против дешёвого импорта могут применяться и применяются практически во всех странах для защиты собственных производителей.

Так, например, все страны, имеющие свою металлургию, защищаются от дешёвой китайской стали. В последние годы в нефтепереработку были вложены большие средства российских нефтегазовых компаний, в модернизацию и расширение производственных мощностей, в повышение качества топлива до современных экологических стандартов. Если не защищать собственных производителей в неблагоприятных условиях, можно на каком-то этапе просто потерять отрасль, уверен экономист.

Местные механизмы

Однако важно понимать, что проблема кроется ещё и в том, что в текущих условиях российские производители топлива элементарно не могут снизить цены. Может быть и хотели бы, учитывая высокую конкуренцию их между собой и падение спроса. Основная причина — фискальная политика государства. Ведь до половины стоимости бензина составляют налоги, пошлины и акцизы.

Вдобавок — действующий с начала прошлого года демпфирующий механизм. Этот механизм был введён, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию на рынке топлива, защитить её от резкого колебания цен. Прежде всего — от роста цен, чего тогда все боялись. Но как теперь выяснилось — и от падения цен тоже.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжёлые времена

Снижение экспорта почти на 30% сулит нам ежедневные потери в размере более 1 млрд рублей, объясняет доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

При этом дальнейшие перспективы остаются весьма туманными. Ожидается, что эпидемия коронавируса будет остановлена не раньше лета 2020 года, а значит, российскую нефтянку ожидают тяжёлые времена. Олег Каленов доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова

Понижение спроса на нефть также обусловлено и остановкой промышленности в Китае из-за эпидемии. Поэтому теперь связанное с этим снижение спроса на китайскую продукцию будет выступать ограничивающим фактором для восстановления прежних темпов роста китайской экономики, полагает доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Кукушкин.

А это, в свою очередь, будет негативно влиять на восстановление прежних темпов роста потребления нефти, отмечает он.

Цены не снизятся

«Красивые рассказы» о том, что если открыть наши рынки для свободного доступа любых импортных товаров, то цены обязательно снизятся и будет нам счастье, на практике не работают, уверяет заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

По крайней мере, такими сказками нас «кормили» в 2010–2011 годах, как раз накануне вступления России в ВТО. Чем закончилась сказка, уже известно — в ВТО вступили, чуть было не лишились целых сегментов рынка (этому воспрепятствовали только известные политические и экономические события 2014 года), но никакого снижения цен простой покупатель так и не заметил. Наталья Мильчакова заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари»

Экономист уточняет, что весь «дешёвый» бензин в Восточной Европе делается из российской нефти Urals, по крайней мере, НПЗ в Венгрии, Румынии, Польше «заточены» под Urals. Её переработка обходится дороже, чем лёгкой нефти Brent.

Поэтому все байки о «дешёвом бензине» в Европе нужно тщательно проверять — они чаще всего оказываются вымыслами. Единственный имеющий отношение к этой теме вопрос, который действительно мог бы обсуждаться во властных структурах, это теоретическое ограничение на ввоз моторного топлива из Белоруссии, разница в стоимости литра бензина в Белоруссии по сравнению с российскими ценами — примерно в 1,5–2 раза дешевле, — сказала Мильчакова.

В европейских странах структура топливного баланса отличается от нашего — так как в структуре автопарка европейских домохозяйств доминируют дизельные автомобили, а у нас — бензиновые, уточнил директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков.

Поэтому для европейских НПЗ дизельное топливо — более важный нефтепродукт, чем бензин. И этот бензин они могут пытаться поставлять на зарубежные рынки (в том числе и наш) с минимальной маржой. Александр Шураков директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

Прогноз

Покуда демпфирующий механизм не изменён и не отменён, можно не ожидать значительных ценовых колебаний на розничном рынке топлива. Цены на АЗС сохранятся до конца года примерно на том же уровне, что и сейчас, с изменениями максимум на плюс-минус 2-3%. Алексей Калачёв эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

Ограничений быть не должно, хотя бы потому, что этот сказочный дешёвый бензин в Россию просто некому поставлять. К осени можно ожидать 45-46 руб. за литр бензина в среднем. Существенного скачка цен быть не должно в условиях обвала цены на нефть. Наталья Мильчакова заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари»

Рост цен на АЗС будет в соответствии с инфляцией в этом году, то есть по текущей оценке ЦБ, до 4%. Филипп Мурадян младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА»