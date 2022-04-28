«Суверенное устойчивое развитие»: пересборка ESG-идеологии в России Почему тренд на экологическое, социальное и корпоративное управление требует нового обоснования

Сегодня ESG-повестка в России под большим вопросом, но не потому, что задачи экологичности, социальной ответственности и нового менеджмента перестали быть актуальными для российского бизнеса. Россия и российские компании подверглись беспрецедентному давлению стран Запада, задающих тон в распространении этой идеологии. И теперь соответствие повестке не будет играть большую роль для бизнеса в России. Ему предстоит решать другие задачи. Однако российскому бизнесу всё же придётся иметь дело с целями устойчивого развития, идейно связанными с ESG. NEWS.ru поговорил с экспертами и выяснил, что ждёт повестку и к чему готовиться российскому бизнесу в обозримой перспективе.

Действительная и заявленная функции ESG

Корни ESG-стандартов берут своё начало из мутной воды корпоративных связей, финансового капитала, большой политики и движений за различные права.

Первый индекс социальной ответственности бизнеса появился в 1990 году и был призван привнести в сугубо предпринимательский интерес к прибыли социально-ответственное измерение. Другими словами, KLD Research & Analytics, которые и предложили индекс, разработали инструмент фильтрации, делящий бизнес на «плохой» и «хороший». С тех пор появилось более 1500 ESG и климатических индексов, предназначенных для того, чтобы «помочь» институциональным инвесторам более эффективно оценивать социальные и экологические риски, как гласит идеология ESG.

Однако социологи прекрасно знают, что у любого социального действия есть действительная и заявленная функции и они почти никогда не совпадают. То есть цели, провозглашённые повесткой ESG, имеют и другую сторону, описать которую можно через сравнение с международным Олимпийским движением. Движение зародилось в период ожесточённой конкуренции великих держав за власть в Европе и над миром. Помимо популяризации спорта оно должно было объединить страны и пробивать брешь в их стремлении к политической изоляции. МОК — Международный олимпийский комитет — стал прообразом других глобальных структур, таких привычных уже в наше время: ВТО, МВФ, ВОЗ и так далее.

Таким образом, ESG-стандарты — это не только и не столько про социальную и экологическую ответственность, сколько инструмент, обеспечивающий открытость, лояльность и управляемость национального бизнеса глобальным целям и структурам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

И сегодня, когда российский бизнес оказался в изоляции по инициативе западных «партнёров», было бы странно продолжать следовать идеологии, построенной на принципах глобальной интеграции.

У самих стандарты найдутся

Последние годы тренд на внедрение ESG-стандартов в российский бизнес был всё больше завязан на привлечение инвестиций. Компании, которые стремились проводить в жизнь ESG-идеологию, получали доступ к более дешёвым кредитам. Опустим вопрос, почему им порой приходилось обращаться за деньгами к зарубежным инвесторам, вместо того чтобы привлекать внутренние средства. Важнее другое. Если этот тренд прерван, что теперь будет стимулом для социальной ответственности и экологичности, какими стандартами они будут измеряться?

При всей сложности ситуации для ESG-повестки некоторое отступление в России — это тактика, а не стратегия, считает генеральный директор Национального ESG-альяна Андрей Шаронов. NEWS.ru поговорил с экспертом на площадке Kommersant Events, посвящённой теме «ESG-пересборка: новые приоритеты устойчивого развития в условиях ограничений».

Стратегия остаётся. Мы по-прежнему хотим жить в чистой стране, по-прежнему хотим вести экономику таким образом, чтобы не уменьшать возможности будущих поколений, и должны быть открыты в социальной повестке и в корпоративном управлении. Фундаментальные цели не меняются, — сказал Шаронов.

Однако условия изменились, подтвердил эксперт. Поэтому очень важно построить в России собственную инфраструктуру, которая бы была очень синергетична мировым стандартам. Шаронов подчеркнул, что компании, которые сохраняют в этих непростых условиях свою приверженность ESG, безусловно, создадут себе хорошую репутацию на мировом уровне. Потому что, так или иначе, всё равно процесс конвергенции бизнеса идёт и будет продолжаться, несмотря на геополитические проблемы.

Даже начиная входить в эту тему под влиянием моды, они через некоторое время получают внутренние, даже этические стимулы двигаться в этом направлении. Это как чистить зубы не для проверки, а потому что это соответствует нашим представлениям о здоровье, сказал Шаронов.

В рамках обсуждения на площадке Kommersant Events был поднят вопрос о том, что Россия может и сама выработать стандарты экологичности бизнеса, для этого необязательно следовать идеологии ESG. Эта установка прозвучала как призыв к «суверенному устойчивому развитию», прозвучавший из уст эколога и сооснователя компании «Профессиональный экологический консалтинг» Ирины Дёминой. Это словосочетание тут же подхватили и начали обсуждать присутствующие. Для многих оно прозвучало как оксюморон, поскольку сама идеология устойчивого развития, провозглашённая ООН, ассоциируется у многих с глобализацией, встраиванием стран в систему международного права и контроля. Однако Дёмина пояснила NEWS.ru, что у России есть своя база для формирования критериев экологичности и не должно быть «импортозависимости» от международных стандартов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Говоря о суверенном устойчивом развитии, я говорила о природоохранном, о санитарно-эпидемиологическом, градостроительном законодательстве в области промышленной безопасности, — сказала Дёмина.

И сейчас вопрос устойчивого развития не выглядит как тренд для привлечения денег, добавила она. Можно говорить о повороте тренда. Имеет смысл говорить об этике. Ведь устойчивое развитие — это про связь поколений, подчеркнула эксперт.

Мы слышим постоянно, что рейтинги составляются в целях манипуляции и не соответствуют реальным экологическим потребностям, отметила эксперт. Однако если бы компании больше внимания уделяли проблемам экологичности бизнеса, у них было бы намного меньше трений с контролирующими органами и с теми, кто составляет рейтинги.

Дёмина отметила, что одной из главных проблем сегодня является ликвидация предприятий, которые, либо отслужили свой срок, либо создают действительно большие экологические проблемы.

Важно не просто их бросить. Нужно, чтобы собственник закладывал деньги и нёс ответственность за будущую ликвидацию предприятия, рекультивацию использованных земель, — сказала Дёмина.

Сообщество, организовавшееся вокруг ESG-повестки в России, делает простой вывод из сложившейся ситуации — следовать экологическим стандартам нужно независимо от интегрированности российского бизнеса в мировую экономическую систему. Долгое время одно от другого было плохо отделимо, поскольку мы привыкли соотносить свои решения с мировым опытом и во многом зависеть от него и в организационном смысле. Сегодня требуется иной подход. Нужно собственное понимание, собственные инструменты, но не бросать на полпути стремление к ответственности бизнеса за жизнь будущих поколений.