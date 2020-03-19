https://static.news.ru/photo/9b9da482-6972-11ea-b687-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вложить рубли в кризис лучше в долгосрочные акции отечественных компаний, а не в валюту, считает профессор ВШЭ Евгений Коган.

В перспективе дослосрочные рублёвые акции могут вырасти в цене, прогнозирует экономист. А вот совершать валютные операции в сложившейся ситуации уже поздно. На положение вещей, считает Коган, мог бы повлиять отказ Центробанка от поднятия ключевой ставки, но, скорее, чтобы стабилизировать курс рубля, регулятор всё же её поднимет, пишет URA.ru.

Отбить девальвацию можно только купив на длительный срок хорошие рублёвые акции российских компаний, — резюмировал эксперт.

Как сообщал NEWS.ru ранее, российский рубль вышел на второе место по волатильности к американскому доллару, на первом — мексиканский песо. Вменённая волатильность рубля, рассчитанная из цен трёхмесячных опционов, составила 24,9%, песо — 26,5%. К началу 2020 года рубль занимал шестое место по волатильности.