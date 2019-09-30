https://static.news.ru/photo/5ae51c92-e351-11e9-b15c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Арбитражный суд Амурской области отложил предварительное рассмотрение иска банка «Восточный» к компании Evison и старшего партнёра инвестфонда Майкла Калви до 7 ноября.

Мажоритарным акционером «Восточного» является «Финвижн» Артёма Аветисяна. Кредитная организация намерена взыскать 9,8 млрд рублей убытков с подконтрольной фонду Baring Vostok компании Evison и Майкла Калви, передаёт РИА Новости .

Слушание откладывается до 7 ноября, до 13:15 (07:15 мск). Суд примет дополнительные меры по извещению второго ответчика — Калви, — сказал судья.

Суд ранее наложил арест на весь пакет акций миноритарного акционера банка «Восточный» Evison Holdings Ltd — 41,6%. При этом адвокат Evison Алексей Артеменко заявил, что компания будет обжаловать это решение и не будет участвовать в рассмотрении дела по существу. Артеменко пояснил, что «любые действия по существу настоящего дела будут негативно восприняты в арбитражном разбирательстве», которое идёт в Лондоне.

Сообщается также, что представители Evison 30 сентября в суд не явились. Судья зачитал ответ ФСИН, из которого следует, что Калви не уведомлен об иске. Дело в том, что по условию домашнего ареста он не может отправлять и получать корреспонденцию.

На предварительное заседание от третьих лиц пришёл представитель компании «Национальная служба взыскания» (НСВ) Кирилл Барановский. Croushi Enterprises Limited, Первое коллекторское бюро и «Финвижн» представителей не направили.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале 2019 года. Следствие считает, что он участвовал в схеме хищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ вернуло долг пакетом в 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд рублей. Как считает сторона обвинения, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей.

По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

Ранее защита находящегося под домашним арестом Майкла Калви попросила СК РФ отпустить его на собрание инвесторов фонда Baring Vostok, писал News.ru.