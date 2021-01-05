Страны ОПЕК+ согласовали сделку по нефти на февраль и март

https://static.news.ru/photo/b709b98c-4fa3-11eb-ab08-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Страны ОПЕК+, в число которых входит и Россия, после неудачной попытки договориться по балансировке мировой добычи нефти смогли достичь соглашения по условиям сделки на февраль и март 2021 года. РФ разрешено нарастить добычу «чёрного золота» за счёт снижения добычи Саудовской Аравией, сообщили источники в делегациях.

Текущие параметры сделки будут сохранены в феврале и марте для всех, кроме России и Казахстана, — приводит РИА Новости слова одного из источников.

По его словам, как в феврале, так и в марте Россия нарастит добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки. Казахстан каждый из этих месяцев будет увеличивать добычу на 10 тысяч баррелей в сутки. Для РФ, таким образом, вступают в силу новые обязательства — добывать в рамках сделки ОПЕК+ 9,184 млн баррелей в сутки в феврале и 9,249 млн баррелей в сутки в марте.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман пояснил позднее, что Эр-Рияд добровольно принял решение сократить добычу нефти в феврале и марте на 1 млн баррелей в сутки и будет добывать ежедневно 8,125 млн баррелей. Глава саудовского Минэнерго добавил, что параллельно добычу суммарно на 425 тысяч баррелей в сутки сократят ещё целый ряд стран — членов ОПЕК+.

Как сообщал NEWS.ru, переговоры в рамках ОПЕК+ изначально были назначены на 4 января, однако страны не смогли договориться об условиях сделки, из-за чего встреча глав минэнерго стран — членов картеля была перенесена на 5 января.

Вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+ сообщил, что сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в ноябре 2020 года была выполнена более чем на 100%.