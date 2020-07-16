Ставка по ипотеке рекордно снизилась в США

https://static.news.ru/photo/cdfca0c2-c80e-11ea-80c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Ставка по ипотечному кредиту со сроком погашения в 30 лет в Соединённых Штатах впервые в истории достигла рекордно низкого показателя в 2,98%.

Согласно данным одного из крупнейших в США ипотечных агентств Freddie Mac, фиксирующего значение данного показателя с 1972 года, падение ставки произошло из-за экономического кризиса в стране, к которому привела пандемия коронавируса. Так, в январе ставка достигала 3,73%, а в июле 2019 года – 3,81%.

Ставка по 15-летней ипотеке также снизилась и достигла отметки в 2,48%.

Ранее глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл прокомментировал сравнение текущего экономического кризиса в стране с Великой депрессией.

Ситуация с COVID-19 вынудила ФРС США уменьшить ключевую процентную ставку до уровня 0 - 0,25% годовых, чтобы стимулировать экономический рост. При этом Пауэлл отмечал, что ВВП страны во II квартале текущего года из-за последствий пандемии может сократиться на 20-30%.