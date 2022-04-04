Стало известно, сколько Москва потеряет после отказа ЕС от российского газа

Кандидат исторических наук Михаил Крутихин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал слова бывшего премьер-министра Италии Романо Проди о том, что Россия совершит большую ошибку, если остановит поставки газа в Европу. По мнению аналитика нефтегазового сектора, итальянский политик прав, так как Россия рискует потерять до 30% федерального бюджета.

Если Россия по своей воле будет останавливать поставки газа в Европу, то она уберёт из доходов федерального бюджета самую сейчас большую свою статью. Это самый большой рынок для газа в России сейчас, никакой Китай его не заменит. Поэтому если европейский рынок вдруг уберётся, если Россия прекратит поставки газа в Европу, то доходы российского федерального бюджета упадут на 30%, по моим прогнозам, — заявил эксперт.

Ранее глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм рассказал, что отрасль ожидает обвал в случае отказа от российских энергоресурсов. Введение эмбарго на газ поставит её в безвыходное положение.

Против эмбарго на поставки энергоресурсов из России также выступил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер. По его словам, подобное решение нанесёт непоправимый вред немецкой экономике и при этом едва ли повлияет на действия РФ.