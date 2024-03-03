Стало известно о сокращении добычи и экспорта нефти в России Новак объявил о сокращении добычи и экспорта нефти в России в 2024 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия добровольно сократит добычу и экспорт нефти на 471 тысячу баррелей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые приводятся на сайте российского правительства, это будет осуществлено в координации с некоторыми странами — членами ОПЕК+ во втором квартале 2024 года.

Сокращение коснется добычи и экспорта сырой нефти следующим образом: в апреле сокращение добычи составит 350 тыс. баррелей в сутки, а экспорт — 121 тыс. баррелей в сутки; в мае сокращение добычи составит 400 тыс. баррелей в день, а экспорт — 71 тыс. баррелей в день; в июне сокращение добычи составит 471 тыс. баррелей в сутки, — говорится в заявлении Новака.

Как уточнил вице-премьер РФ, для поддержания стабильности рынка дополнительные объемы сокращения в дальнейшем будут восстановлены, исходя из рыночных условий. По словам Новака, решение о допсокращении было принято с целью усиления предпринимаемых странами ОПЕК+ мер для баланса нефтяных рынков.

Ранее сообщалось, что в Венесуэлу прибыл супертанкер Ligera, на борту которого находится российская нефть сорта Urals. Таким образом РФ впервые за последние пять лет поставила в эту южноамериканскую страну нефть. Общий объем поставки оценивается в 1,7 млн баррелей.