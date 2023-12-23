Стало известно о рекордном товарообороте России и Индии в 2023 году РИА Новости: товарооборот России и Индии в январе — октябре составил $54,7 млрд

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За 10 месяцев 2023 года товарооборот России и Индии увеличился в два раза и достиг отметки $54,7 млрд, сообщает РИА Новости на основе данных индийской таможни. Этот показатель является рекордным за все время отношений между двумя странами.

Согласно информации агентства, за январь — октябрь текущего года Индия вдвое, до $51,4 млрд, увеличила импорт товаров из России. При этом экспорт индийских товаров в РФ вырос в 1,4 раза и достиг $3,3 млрд.

Россия занимает четвертое место среди торговых партнеров Индии. Тройку лидеров по товарообороту с этой страной составляют США, Китай и ОАЭ.

В начале декабря сообщалось, что товарооборот России и Китая в январе — ноябре вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной отметки в $218,17 млрд. Таким образом он досрочно превысил официально запланированный показатель на 2023 год.

Отдельно в ноябре товарооборот двух стран достиг отметки в $21,5 млрд, Россия ввезла в Китай товаров на $11,2 млрд, Китай в РФ — на $10,3 млрд. По итогам прошлого года товарооборот двух стран вырос на 29,3% и составил тогда рекордные $190,271 млрд.