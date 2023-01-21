Стало известно новое название магазинов Zara в России Магазины сети Zara откроются в России под новым названием Maag

Фото: АГН «Москва»

Ливанская компания Daher Group, купившая российскую часть бизнеса группы Inditex, уже весной может открыть первый магазин под брендом Maag, который заменит на рынке ушедший бренд Zara, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке. Первой торговой точкой станет магазин в торговом центре «Авиапарк».

В декабре российское отделение международной компании от имени юрлица «Новая мода» зарегистрировало ряд доменов, в названии которых присутствует слово maag, а также vilet, dub, ecru. Собеседники «Коммерсанта» сообщают, что Daher Group уже отшивает новые коллекции, которые разрабатывались при участии представителей Inditex.

Испанское издание о фешен-индустрии Modaes тоже писало о подготовке к открытию в России магазинов Maag и Vilet.

О том, что магазины Zara и Bershka будут работать в России под обновленными брендами, новые владельцы сообщали еще в начале ноября. В компании заявляли, что сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, созданных Inditex в России, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами.

В ноябре гендиректор консалтинговой компании Дмитрий Клапша рассказал, что место ушедших из России иностранных брендов одежды занимают российские марки. По его словам, такие магазины сейчас располагают близко друг к другу — по аналогии с фудкортом. Эксперт отметил, что благодаря широкому ассортименту им удается привлечь много покупателей.