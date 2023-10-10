Стало известно, как в России сократят расходы на семьи с детьми Выплаты семьям с детьми в России будут ежегодно сокращать на 150–170 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расходы на материнский капитал и другие выплаты семьям с детьми в 2024–2026 годах будут сокращаться на сумму от более чем 150 млрд рублей до почти 170 млрд рублей ежегодно. Это следует из правительственного проекта бюджета России на следующие годы, с которым ознакомился NEWS.ru. Причиной сокращения расходов названо «уточнение численности получателей».

По сравнению с объемами, утвержденными законом о бюджете на 2023–2025 годы и бюджетным прогнозом, [в новом законопроекте о бюджете 2024–2026 годов] уменьшаются бюджетные ассигнования на предоставление материнского (семейного) капитала и иных ежемесячных выплат семьям с детьми в 2024 году на 153,5 млрд рублей, в 2025 году — на 167,7 млрд рублей, в 2026 году — на 155,7 млрд рублей в связи с уточнением численности получателей, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В то же время в целом расходы государства на социальную политику растут, но первоочередные дополнительные траты связаны с военной тематикой. Так, на пенсии уволенным с военной и приравненной к ней службе в следующем году добавят 35,5 млрд рублей, а в 2025 году — сразу 487,9 млрд рублей, в 2026 году — 507,4 млрд рублей. На соцподдержку граждан, потерявших жилье и имущество первой необходимости, либо тех, у кого оно было повреждено, в 2024 году добавят 20,2 млрд рублей, в 2025−2026 годах — по 41,9 млрд рублей ежегодно. То есть, вероятно, ожидается, что такие потери через год возрастут вдвое.

Сюда же относятся и расходы на пребывание инвалидов в стационарах сложного протезирования. В следующем году на эти цели добавят 118 млн рублей, в 2025-м — 109,6 млн рублей, а в 2026-м — 78,5 млн рублей. И еще по 143,7 млн ежегодно будут добавлять на реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей.

Ранее NEWS.ru подробно писал о том, на что еще власти урежут расходы. Рассматривать проект бюджета на 2024-й и плановые периоды 2025–2026 годов в Госдуме начнут 16 октября. На первое заседание комитета придет лично министр финансов Антон Силуанов. Затем в октябре — ноябре пройдут три чтения в Госдуме, в рамках которых могут внести правки, а также заседание Совета Федерации. После этого закон подпишет президент.