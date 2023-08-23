Стало известно, как подорожают электронные сигареты через полгода Эксперт Тищенко: электронные сигареты за полгода подорожают в пределах 15-20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электронные сигареты действительно могут подорожать на 30% и более в ближайшие месяцы, как об этом ранее писали СМИ, но затем цены упадут. Таким прогнозом с NEWS.ru поделился исполнительный директор консалтинговой компании VSK Group Максим Тищенко. Он ждет, что курс рубля скорректируется, и через полгода рост цен от сегодняшнего уровня составит 15-20%.

В какой момент цены могут подняться более чем на 30% от нынешних значений, но это будет временное явление. Сейчас рубль слишком ослаблен. Но я думаю, что к концу года курс доллара стабилизируется на уровне 85-90 рублей. И потом мы увидим некоторое снижение и стабилизацию цен. В перспективе полугода или немногим больше рост цен составит не более 15-20%, — сказал Тищенко.

По его словам, цены вырастут из-за роста курсов доллара и евро, госограничений на продажу вейпов несовершеннолетним и борьбы с контрафактом. Все эти риски производитель и продавец будут закладывать в конечную цену продукта, говорит Тищенко.

Ранее в беседе с NEWS.ru главный внештатный специалист Минздрава Московской области психиатр-нарколог Виталий Холдин заявил, что курение электронных сигарет сильно отражается на организме подростков. Как утверждает эксперт, вейпы наносят удар легким, сердцу и другим органам, а также приводят к снижению умственных способностей. В частности у тинейджеров от такого вида курения заметно ухудшаются память, концентрация внимания, мышление и воображение.