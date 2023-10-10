Появился прогноз о росте цен на кофе и какао Эксперт Лебединская: до конца декабря цены на кофе и какао в РФ вырастут на 10%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На фоне снижения курса рубля цены на кофе и какао в рознице до конца года вырастут еще на 10%, заявила NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, кофейни средней ценовой категории повысят цены на кофе уже в ближайшее время. Однако рост цен может быть завуалирован путем снижения объема напитка в чашке или заменой закупаемого сырья на более дешевое, считает она.

Из-за ослабления рубля стоит ожидать роста цен на кофе. Кофейни средней ценовой категории — популярные, массовые кофеточки — уже в ближайшее время повысят цены на 10%. На те же 10% кофе может подорожать и в рознице, — сказала Лебединская.

По ее словам, цены в регионах сегодня практически сравнялись со столичными. Если классические предложения, возможно, еще какое-то время дорожать не будут, то цены на авторские напитки уже потянулись вверх, отметила эксперт. «Возможное повышение может быть скрыто снижением объема напитка в чашке, заменой сырья на более дешевое или усилением вкуса дополнительным бесплатным сиропом», предположила она. Это же касается и стоимости какао, добавила эксперт.

В любом случае те же дополнительные 10% до нового года мы точно увидим, — подчеркнула Лебединская.

Ранее стало известно, как выросли цены на кофе в последние месяцы. Так, по данным компании — разработчика онлайн-касс «Эвотор», с июля по сентябрь цены на молотый кофе в несетевой рознице выросли на 4%. При этом средние цены на все продукты, которые исследует компания, выросли за это же время только на 1%. Сильнее, чем кофе, подорожали лишь шоколадные конфеты, мясные полуфабрикаты и творог.

Россия уже пережила сильный рост цен на кофе весной прошлого года. В целом с февраля по май 2022 года молотый кофе подорожал на 43%. Затем цены в несетевой рознице стабилизировались и даже начали снижаться.