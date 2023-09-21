Стало известно, как могут подешеветь бензин и дизель в ближайший месяц «Альфа-Форекс»: бензин может подешеветь на 5-10% из-за экспортных ограничений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках России могут упасть на 5-10% до конца октября, заявил NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Так он прокомментировал введение правительством с 21 сентября ограничений на экспорт бензина и дизеля. Эти меры должны обеспечить внутренний рынок достаточным количеством топлива.

Мы считаем, что меры оправданные, и вряд ли ограничения продлятся на долгий срок. На доходы нефтяных компаний эти меры не сильно повлияют. Стоимость топлива в рознице может упасть до конца октября на 5-10%, — сказал Шнейдерман.

Он добавил, что правительство пошло на такой шаг в связи со значительным ростом розничных цен — к примеру, бензин Аи-95 на независимых заправках уже дорожал до 65 руб. за литр, отметил аналитик.

Ранее в правительстве среди мер по стабилизации цен на АЗС также обсуждали такую меру, как повышение экспортной пошлины для нефтепродуктов до $250 за тонну. Но глава «Газпромнефти» Александр Дюков заявил, что это способно привести к дефициту на рынке топлива в России. В итоге сегодня, 21 сентября, власти просто ввели временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Исключения сделали для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также гуманитарной помощи, транзитных перевозок через территорию России и топлива, вывозимого физлицами для личного пользования. Кроме того, чиновники организовали ежедневный мониторинг закупок топлива для аграриев с оперативной корректировкой объемов.