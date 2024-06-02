«Стальная Эльвира»: стало известно, почему усилили охрану Набиуллиной Economist: личную охрану Набиуллиной усилили после ставки в 20% в 2022 году

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Эльвира Набиуллина

После повышения ключевой ставки до рекордных 20% в конце февраля 2022 года главе Центробанка Эльвире Набиуллиной пришлось усилить личную охрану, рассказал The Economist один из сотрудников ЦБ. Он отметил, что ее «стальная решимость» известна всем коллегам, они даже боялись заходить к ней в кабинет.

Она была известна как «Стальная Эльвира», и даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет, — заявил он.

28 февраля 2022 года Банк России поднял ключевую ставку с 9,5 до 20%, что стало историческим максимумом как по конечной цифре, так и по темпу повышения (1050 б. п.). Тогда в ЦБ это объяснили радикальными изменениями внешних условий для российской экономики и пояснили, что такой шаг призван «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения».

Собеседник Economist подчеркнул, что Набиуллина проводит много времени в здании Центробанка. По его словам, для нее там организовали парикмахерскую, гардеробную и химчистку.

Ранее Набиуллина подчеркнула, что ключевая ставка в стране может быть снижена во второй половине года, для этого необходимо сначала снизить уровень инфляции. Министр финансов Антон Силуанов пообещал, что его ведомство предпримет все необходимые шаги с точки зрения бюджетной политики для достижения этой цели.